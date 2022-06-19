Жители Владивостока встретили необычного «соседа»

Необычный визит удивил и позабавил жителей Владивостока. Архив «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

Не самая приятная встреча случилась у жителей улицы Саратовская во Владивостоке накануне, 18 июня. Возле одного из домов на Эгершельде мужчина заметил, как в стену здания заползает змея. Видео с забавными закадровыми репликами опубликовал Telegram-канал Svodka25.

В комментариях сразу же идентифицировали нарушительницу спокойствия – амурский полоз. Это неядовитая змея, но укусить все же может, приятного будет мало.

При этом жители Приморья шутят, мол, полезный сосед, ведь мышей и крыс будет меньше. Учитывая недавние события в известном японском ресторане краевой столицы, идея может быть актуальной.

Отметим, что встречи со змеями в теплое время года – частая история для Владивостока и Приморского края в целом. Всего неделю назад пресмыкающееся заметили возле городской больницы в Фокино. А чуть раньше – на дороге в Артеме.

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