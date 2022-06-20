Новая рабочая неделя в Приморье начнется с 30-градусной жары

Столбики термометров во Владивостоке покажут больше 20°C. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В понедельник, 20 июня, на севере Приморья ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный западных и юго-западных направлений. Воздух прогреется до +17…+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер южный и юго-восточный умеренный, вечером порывы усилятся. Столбики термометров покажут +27…+29°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха поднимется до +29…+31°C.

В Находке переменная облачность, осадки не ожидаются. Слабый до умеренного ветер южных направлений. Воздух прогреется до +26…+28°C.

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