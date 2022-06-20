Во Владивостоке средняя зарплата выросла до 76 тысяч рублей

При этом рост средней реальной зарплаты остается медленным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Владивостока огласила сумму средней заработной платы жителя дальневосточной столицы в апреле. В январе-марте показатель вырос до 76300,9 тысячи рублей, следует из документов по экономическому мониторингу. Речь идет о номинальном начисленном заработке: иными словами, сумма сформирована на основе принятой в компании системы учета.

Число в 4,2 раза превышает величину прожиточного минимума (18 054 рублей). Отметим, показатель начисленной зарплаты не отражает покупательскую способность, не берет в расчет инфляцию.

Реальная зарплата, уточнила в мэрии, выросла на 1,2% в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя сумма не указана.

В организациях Владивостока работают 169,4 тысячи человек, число почти не изменилось с прошлого года. Однако безработица все же сократилась, официальное количество незанятых составило 826 человек (в 2,2 раза меньше прошлогоднего числа). В городе еще 25,3 тысячи вакансий.

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