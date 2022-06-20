Своя атмосфера: как медведи из Приморья провели выходные

Фото: принтскрин видео, национальный парк «Бикин»

В национальном парке «Бикин» более 110 фотоловушек, регулярно наблюдающих за жизнью дикой природы. Два медведя, удачно попавших в объективы, стали очередными героями соцсетей: уморительным видео поделились в Telegram-канале нацпарка.

На кадрах бурые, не стесняясь, резвятся друг с другом, после чего второй мишка начинает долго и упорно чесаться о дерево. «Уж больно задорные», – поделились впечатлениями сотрудники нацпарка.

– У медведей нет выходных, они каждый день – медведи! – с иронией подметили в комментариях.

На территории «Бикина» первые 48 фотоловушек установили в 2017 году, через пару лет в заповедных землях появилось еще более 60 автоматических камер. Подопечные нацпарка частенько становятся героями казусных ситуаций в дикой природе.

Напомним, в 2017 году «Бикин» запустил программу сохранения коренных народов Приморья. На участках заповедных земель проживают удэгейцы, нанайцы и тазы. Интересно, что в национальном парке даже отделы по борьбе с браконьерами носят удэгейские названия.

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