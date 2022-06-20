Житель Приморья искалечил брата и 9 лет скрывался на Сахалине

Объявленного в федеральный розыск жителя Приморья поймали на Сахалине. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Полицейские из Приморья нашли преступника, который скрылся за пределы края после серьезного преступления. Он пытался замести следы, но его все равно поймали.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, еще в феврале 2013 года житель Чугуевского района у себя в квартире поссорился братом. Перебранка переросла в драку, во время которой подозреваемый жестоко избил родственника и скрылся.

Пострадавшего отвезли в больницу с тяжкими телесными повреждениями, а следователи завели уголовное дело. Однако виновник преступления решил перехитрить оперативников и выехал за пределы Приморья. Его объявили в федеральный розыск и начали искать.

Только спустя 9 лет его следы обнаружили на Сахалине, где он устроился на работу и спокойно жил все это время. Приморские оперативники выехали на задержание и поймали 36-летнего беглеца. После этого мужчину перевезли с острова в Чугуевский район, где он и совершил преступление.

Его опросили и доставили на время следствия в СИЗО. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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