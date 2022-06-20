Тренды авторынка России и Дальнего Востока обсудят 23 июня на конференции Авито Авто «Высшая передача»

Фото: пресс-служба Авито

23 июня во Владивостоке платформа Авито Авто проведет конференцию для профессиональных продавцов легковых автомобилей в регионах Дальнего Востока. В программе – выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах авторынка. Участниками мероприятия станут представители аналитического агентства «Автостат», Авито Авто, сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» и региональных дилерских центров. Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация на сайте мероприятия.

В рамках мероприятия директор Аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков и аналитик Авито Авто Алексей Ткачук представят основанный на эксклюзивных аналитических данных обзор ключевых трендов на авторынке России и в регионе Дальнего Востока.

Иван Куц, независимый эксперт по автомобильному маркетингу, расскажет об особенностях продвижения автобизнеса на Дальнем Востоке и поделится ключевыми приемами удержания клиентов.

Старший менеджер по развитию бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев расскажет о ключевых возможностях сервиса для автодилеров, а менеджер продукта в Авито Юлия Митрофанова поделится информацией о том, как автодилеры могут использовать онлайн-классифайды в качестве инструмента для развития бизнеса.

Участниками конференции также станут представители региональных дилерских центров, компании «Макспостер», сервиса CallTouch и другие эксперты. В рамках панельной дискуссии участники мероприятия обсудят ситуацию на авторынке Дальнего Востока и будущее автоиндустрии в регионе.

Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Место проведения мероприятия: Владивосток, Семеновская улица, 29, отель «Lotte Владивосток»

Дата и время: 23 июня, 14:00 – 20:00

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