Приморье опустилось на одну позицию в Национальном инвестрейтинге

Рейтинг формируется на основе мнений предпринимателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский край расположился на 15-м месте в Национальном рейтинге инвестиционного климата 2022, упав на одну позицию по сравнению с итогами 2021 года. Потенциал и условия деловой среды региона оказались хуже, чем в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Якутии. Результаты стали известны на Петербургском международном экономическом форуме.

Зампред приморского правительства Николай Стецко считает, что для улучшения показателей края нужно снизить административное и силовое давление на бизнес. Также стоит «наращивать трудовые ресурсы, привлекать предпринимателей в технопарки и бизнес-инкубаторы и модернизировать услуги в строительстве».

Тем не менее, зампред уверен, что регион в целом показал себя достойно. Так, по его словам, в новом году улучшилось целых 28 показателей (в прошлом году – 24): на 17 дней сократились сроки выдачи разрешения на строительство, на семь дней – сроки постановки на кадастровый учет, в два раза уменьшилось время регистрации права собственности и на одну процедуру – процесс подключения к электросетям. В том числе улучшилась ситуация с доступность земли.

В 2021 году председатель правительства Приморья Вера Щербина подчеркнула, что Приморье показывает одни из лучших результатов в области лицензирования, инвестиционного портала и поддержки бизнеса.

Отметим, что первое место в национальном рейтинге заняла Москва, сохранив свое лидерство. Также на своей позиции удержался Татарстан, который занял второе место. На третьей строке списка оказалась Московская область, годом ранее она была на седьмом месте.

Добавим, национальный рейтинг оценивает регионы по четырем направлениям: регуляторная среда, инфраструктура, ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого и среднего предпринимательства. Рейтинг формируется на основе мнений предпринимателей.

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