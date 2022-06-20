Звезды из ДНР ошеломили фанатов во время концерта во Владивостоке

Группа Dabro дали концерт во Владивостоке. Фото: принтскрин, видео из Telegram-канала коллектива

Группа Dabro отправилась в тур по городам Дальнего Востока в середине июня. С теплотой музыкантов приняли и в дальневосточной столице. Восторг фанатов оказался так силен, что коллектив решил продолжить «акцию», придуманную во время концерта в Южно-Сахалинске.

Dabro вновь подарили тамбурин одной из самых активных слушательниц, которая словила кураж. Это не первый презент от группы, один из них был вручен как раз таки в островной столице. Тогда, как писала «Комсомольская правда – Сахалин», ребята решили сделать поступок традицией.

– Чувствую, придется запастись ими [тамбуринами], – написали музыканты в своем Telegram-канале.

В комментариях спорят, какой же первый город стал тем, где коллектив решил ввести традицию. Среди вариантов и Казань, где тамбурин подарили впервые, и другие города Дальнего Востока.

Напомним, коллектив Dabro – музыкальная группа из Курахово в Донецкой области (ныне Донецкая Народная Республика). Карьеру начали в 2014 году, исполняют поп и хип-хоп.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», в столице Приморья один из недавних концертов закончился обратным подарком: от фаната к исполнителю. Певица Zivert получила от слушателя шаурму.

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