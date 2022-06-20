В Спасске-Дальнем задержали дебошира, который арматурой ломал чужие машины по пьяни

Фото: принтскрин видео, report_dalnegorsk
В Спасске-Дальнем неизвестный силач решил расправиться с автомобилями во дворе. Взяв бетонную конструкцию, без зазрения совести нарушитель разломал стекла автомобиля, оставив свое «оружие» в салоне машины. Полиции удалось задержать дебошира.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, нарушителем оказался 22-летний житель Спасска-Дальнего. Удивительно, но мотива у фигуранта не было. Сам парень признался в содеянном и раскаялся, а буйство объяснил «синькой». Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.
Сам инцидент произошел 18 июня. Поступок приморца очевидцы запечатлели на видеокамеру мобильного телефона.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом жителе, который скрылся после серьезного преступления. Мужчина 9 лет провел на Сахалине, пытаясь избежать наказания.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.