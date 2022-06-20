Сеть кинотеатров «Иллюзион» во Владивостоке остановила продажу билетов на сторонних площадках

К слову, сеть запустила в прокат несколько зарубежных фильмов. Из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сеть кинозалов «Иллюзион» внезапно прекратила продажу билетов на популярном портале Vl.ru. Забронировать и оплатить поход в кино теперь можно только на официальном сайте компании.

Редакция обратилась к руководству за комментарием. Факт подтвердили, но причины пока не разглашаются. Технические ограничения, судя по всему, будут временными. Билеты в кинотеатры «Океан», «Уссури», «Иллюзион» и «Черемушки» можно приобрести на портале организации.

Ранее сеть кинозалов объявила о легальном показе «Бэтмена» (18+), о чем подробно писала «Комсомольская правда – Владивосток». Выпустить фильм в официальный прокат позволила масштабная акция владельцев кинотеатров. Зарубежный дистрибьютор, заверили организаторы, получит все дивиденды и часть прибыли на свой эскроу-счет.

Другой фильм – «Доктор Стрендж: в мультивселенной безумия» – прокатывают в кинотеатрах сети неофициально. Залы арендует неназванное физическое лицо. В минувшие выходные, 18-19 июня, провели два сеанса. Будут ли они еще, пока неизвестно. Напомним, первым во Владивостоке показывать «запрешенку» начал кинотеатр «Москва» в рамках параллельного импорта.

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