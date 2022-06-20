В Приморье награждены призеры конкурса «В стране безопасного электричества»

В Приморье прошел важный конкурс рисунков. На изображении – рисунок «Не влезай» 13-летней Дарьи Полтовец. Фото: АО «ДРСК»

В Приморском крае состоялось награждение участников конкурса детских плакатов «В стране безопасного электричества». Поздравил юных художников директор структурного подразделения «Приморские северные электрические сети» приморского филиала ДРСК Антон Плешивцев. Он также вручил грамоты и подарки и пожелал ребятам дальнейших успехов.

В апреле в целях предупреждения электротравматизма детей специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании при поддержке администрации Арсеньевского городского округа провели урок по электробезопасности с учащимися Детской школы искусств Арсеньева.

Антон Плешивцев поздравил юных художников-победителей. Фото: АО «ДРСК»

По итогам урока ребятам было дано задание изобразить в рисунках полученные впечатления и эмоции. С этим заданием учащиеся школы искусств успешно справились. В июне были подведены итоги конкурса.

Как отметили члены жюри, в первую очередь при оценке творческих работ они обращали внимание на соответствие рисунков заданным темам, на их самостоятельность и художественную выразительность, а также на оригинальность выбранной детьми идеи.

Конкурс детских плакатов «В стране безопасного электричества» проводится не в первый раз. Авторы лучших плакатов традиционно получают грамоты и ценные призы.

Он также вручил грамоты и подарки и пожелал ребятам дальнейших успехов. Фото: АО «ДРСК»

Энергетики напоминают, чтобы избежать беды, взрослым и детям необходимо запомнить несколько простых правил электробезопасности:

- запрещено играть рядом с энергоустановками;

- подходить к оборванному проводу ближе, чем на восемь метров;

- влезать на опоры линий электропередачи;

- запускать змеев под ЛЭП;

- ловить рыбу рядом с энергобъектами;

- проникать внутрь трансформаторных подстанций и другие энергоустановки;

- фотографироваться или делать селфи вблизи энергообъектов.

Дети должны усвоить, что электричество смертельно опасно!

«Безопасность с восьми метров», рисунок 12-летней Дарьи Щербининой. Фото: АО «ДРСК»

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