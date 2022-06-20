Их там тьма: житель Владивостока раскрыл, какие непрошенные гости заполонили жилой район

Иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очевидцы пожаловались на рой насекомых в районе 100-летия Владивостоку. Улей, созданный пчелами в жилом районе, привлек сотни полосатых тружениц. Видео снял юный читатель «Комсомольской правды – Владивосток», чем поделился с редакцией. Подвиг «агента под прикрытием» достоин внимания.

Пчел в районе не сосчитать. Фото: предоставлено КП

– Их там просто куча. Облепили весь улей. Они там все сидят, но я близко подходить не собираюсь – страшновато.

Напомним, ранее другие насекомые, гусеницы, атаковали жилой район на Давыдова. Личинки заполонили детскую площадку: качели, домики и лавочки.

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