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Владивосток20 июня 2022 5:41

Их там тьма: житель Владивостока раскрыл, какие непрошенные гости заполонили жилой район

«Близко не смог подойти, опасность», – рассказал автор кадров
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива КП.

Иллюстрация из архива КП.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Очевидцы пожаловались на рой насекомых в районе 100-летия Владивостоку. Улей, созданный пчелами в жилом районе, привлек сотни полосатых тружениц. Видео снял юный читатель «Комсомольской правды – Владивосток», чем поделился с редакцией. Подвиг «агента под прикрытием» достоин внимания.

Пчел в районе не сосчитать. Фото: предоставлено КП

Пчел в районе не сосчитать. Фото: предоставлено КП

– Их там просто куча. Облепили весь улей. Они там все сидят, но я близко подходить не собираюсь – страшновато.

Напомним, ранее другие насекомые, гусеницы, атаковали жилой район на Давыдова. Личинки заполонили детскую площадку: качели, домики и лавочки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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