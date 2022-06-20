А зачем работать? Житель Приморья промышлял кражами с банковских счетов

Житель Приморья промышлял кражами с чужих банковских счетов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уссурийске полицейские задержали местного жителя, на счету которого серия преступлений с помощью мобильных приложений. Он переводил чужие деньги своей знакомой, с которой затем делил добычу.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, в апреле прошлого года в полицию обратился мужчина, который на тот момент лежал в больнице. Он рассказал, что сосед по палате попросил у него телефон якобы для срочного звонка. Когда смартфон оказался у него в руках, то он вышел в коридор и больше не возвращался.

Вскоре оперативники поймали 23-летнего подозреваемого и доставили его в отделение. Выяснилось, что с помощью мобильного приложения на украденном телефоне он с банковского счета потерпевшего перевел своей знакомой все его деньги. Смартфон и часть оставшихся наличных вернулся законному владельцу.

Во время следствия стражи порядка доказали, что мужчина совершил еще две подобные кражи с чужих счетов. Он также похищал телефоны и с их помощью обналичивал средства пострадавших. Суд признал его виновным в серии преступлений и отправил на четыре года в колонию общего режима.

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