Государственно-частное партнерство цифровизируют в Приморье

Приморье выйдет на новый уровень развития механизма ГЧП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в Приморье ждет большая модернизация. По словам зампреда приморского правительства Николая Стецко, в создание инвестиционных проектов внедрятся принципы клиентоцентричности и цифровые решения. Подробности о сотрудничестве региона с Национальным центром ГЧП и платформой «Росинфра» (цифровая платформа для создания проектов) стали известны на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал Николай Стецко, Приморье выйдет на новый уровень развития механизма инвестирования, благодаря соглашению, подписанному с гендиректором центра ГЧП Павлом Селезневым. Так, в отрасли появятся единые требования и шаблоны для реализации инвестпроектов, что позволит участникам рынка эффективнее взаимодействовать друг с другом. «Росинфра» оптимизирует эти бизнес-процессы.

Также в Приморье оцифруют всю имеющуюся информацию о деятельности края в сфере инвестиций и мерах господдержки поддержки этого направления. В свою очередь специалисты центра ГЧП помогут региону в отборе, оценке и подготовке перспективных проектов, привлечении финансирования, поиске инвесторов и других партнеров.

– В рамках заключенного партнерства мы поможем Приморью повысить эффективность подготовки проектов ГЧП за счет стандартизации процессов, повышения клиентоориентированности органов власти субъекта при взаимодействии с потенциальными партнерами. Перевод работы в цифровой вид также поможет сократить издержки и позволит запускать инициативы в короткий срок, – отметил Павел Селезнев.

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