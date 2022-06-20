«Ростелеком» рассказал про кибербезопасный мир учащимся ВДЦ «Океан»

Ребята узнали про киберугрозы и правила парольной защиты. Фото: пресс-служба Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» провел обучение по кибербезопасности для учащихся Всероссийского детского центра «Океан». Ребята узнали, какие есть киберугрозы и сценарии кибератак, правила парольной защиты и кибергигиены, а также поговорили с экспертом о том, как распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения по защите себя и своих данных. Самые активные участники дискуссии получили призы от «Ростелекома».

– Дети уже живут в цифровом мире: сейчас сложно найти подростка, который не пользуется телефоном и не сидит в социальных сетях. На мероприятии ребята активно включились в обсуждение вопросов кибербезопасности и делились собственными историями, потому что это близко всем. И несмотря на то, что иногда мы обсуждали прописные истины, важно закрепить их примерами и рекомендациями, чтобы дети их вспомнили в повседневной жизни при необходимости. Важно, чтобы в вопросы кибергигиены также включались учителя и родители. Взрослым самим нужно понимать, какие киберугрозы есть и как с ними справляться, чтобы, с одной стороны, говорить с ребенком на одном языке, а с другой, суметь помочь в случае необходимости. И, конечно, важно быть внимательнее к поведению ребенка и изменениям в настроении, – отметил Денис Баскаков, директор по развитию бизнеса ЕЦК «Восток» «Ростелеком-Солар».

– Тема актуальная для детей и востребованная. Очень важно продвигать детей в сфере кибербезопасности. Это была первая практика проведения мастер-класса только для желающих детей. В будущем важно внести прикладной характер в мастер-класс, – прокомментировала начальник управления образовательных программ ФГБОУ «ВДЦ «Океан».

– Мне понравился мастер-класс, хотя какие-то вещи я знал. Особенно интересно про хакеров. Сейчас занимаюсь программированием, а в будущем хочу изучать кибербезопасность, — рассказал Алексей, один из участников мероприятия.

Эксперт также рассказал ребятам о книге «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», подготовленной при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар». Издание простым языком рассказывает о безопасном поведении в интернете. С полным текстом книги можно ознакомиться по ссылке.

Также родители могут обезопасить детей в интернете, подключив услугу «Родительский контроль». Сервис позволяет управлять всеми устройствами, с которых ребенок выходит в интернет: смартфон, планшет, компьютер. Взрослый может отслеживать активность ребенка в Сети: сколько времени ребенок проводит у экрана гаджета и какие сайты посещает. Для неприемлемых сайтов можно включить блокировку. Сервис определяет местоположения ребенка и присылает уведомление на телефон родителей, если он вышел за пределы безопасного периметра. Также можно получать информацию о звонках и SMS, поступающих на детский телефон. Подробнее об услуге можно узнать здесь.

На Дальнем Востоке мероприятия по кибербезопасности проходят в школах и учреждениях дополнительного образования Сахалинской и Амурской областей, Камчатского и Хабаровского краев, а также в Республики Саха (Якутия).

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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