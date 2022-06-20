Во Владивостоке бизнесмен «кинул» государство при укладке асфальта

Во Владивостоке предприниматель обманул заказчика по контракту на укладку асфальта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Заключивший государственный контракт на дорожные работы предприниматель из Владивостока попался на махинациях. Он обманул заказчика и заработал миллионы рублей с помощью фиктивных документов.
Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, с июня по октябрь прошлого года управляющий коммерческой фирмой заключил договор на укладку асфальта, но выполнять свои обязательства качественно не захотел. Тогда он закупил дешевые материалы, а в документах указал их как соответствующие техническим требованиям и завысил стоимость.
Он убедил заказчика, что все работы выполнены в рамках контракта, поэтому получил от него больше 4 миллионов рублей оплаты. Когда махинация вскрылась, следователи завели на подозреваемого уголовное дело за употребление полномочиями.
Стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.
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