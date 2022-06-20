Во Владивостоке бизнесмен «кинул» государство при укладке асфальта

Во Владивостоке предприниматель обманул заказчика по контракту на укладку асфальта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заключивший государственный контракт на дорожные работы предприниматель из Владивостока попался на махинациях. Он обманул заказчика и заработал миллионы рублей с помощью фиктивных документов.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, с июня по октябрь прошлого года управляющий коммерческой фирмой заключил договор на укладку асфальта, но выполнять свои обязательства качественно не захотел. Тогда он закупил дешевые материалы, а в документах указал их как соответствующие техническим требованиям и завысил стоимость.

Он убедил заказчика, что все работы выполнены в рамках контракта, поэтому получил от него больше 4 миллионов рублей оплаты. Когда махинация вскрылась, следователи завели на подозреваемого уголовное дело за употребление полномочиями.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке руководители фирмы задолжали сотрудникам почти два миллиона рублей

Бизнесмены несколько месяцев просто не платили зарплату (Подробнее...)

Пообещал отправить в горячую точку и «кинул»: липовый сотрудник спецслужб снова обманул жителя Владивостока

Ветеран из Приморья заплатил за отправку на спецоперацию, но аферист скрылся с его деньгами (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.