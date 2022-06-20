Москвичи сняли триллер про студентов Русского острова. Вот что вышло

Фильм сняли в прошлом году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кампус экспериментального вуза на Русском острове: студентка Соня Кимаева возвращается из-за рубежа, чтобы расследовать гибель лучшей подруги в стенах родной академии. Так звучит интригующий синопсис сериала «Моя большая тайна». Сняли ленту в 2021 году, но впервые приморцы начали ее активно обсуждать только сейчас.

«Комсомольская правда» детально рассказывала о сериале во время выхода. Напомним, обозреватель КП пояснил, что съемки вели в Москве и Сочи, и воспроизвести красоты Русского острова создателям удалось. Однако ко всему остальному, включая сценарий, появились вопросы. Так, например, по мнению нашего ревизора, основная идея скопирована с нашумевшего американского хита «13 причин почему».

Что думают о ленте приморцы? «Комсомольская правда – Владивосток» отобрала комментарии:

– Смесь «Сплетницы», «Элиты» и еще чего-то очень знакомого;

– Надо отдать должное создателям фильма: получилось на удивление похоже. Есть много общего с Русским островом, на котором кампус университета. Как в интерьерах помещений, так и в природе.

– Пародия на все и сразу, ни о чем;

– Пытается быть дерзким и наглым, но выходит абсурдно.

Напомним, Владивосток не впервые становится местом для сюжета сериалов и полнометражных фильмов. Более того, «Комсомольская правда» беседовала с местными киноделами с целью узнать, как в Приморье делать качественные ленты.

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