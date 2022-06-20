В кинотеатрах Владивостока могут появиться китайские мультфильмы

Константин Шестаков и Пяо Янфань. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

В понедельник, 20 июня, в администрации Владивостока прошла протокольная встреча главы города Константина Шестакова с генеральным консулом КНР в приморской столице Пяо Янфань. Во время мероприятия обсуждались вопросы международного сотрудничества.

Генеральный консул КНР поделилась, что Владивосток – важный город не только для России, но и для Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Я уже бывала в этом городе и знаю о нем не понаслышке. И вижу, что вы как руководитель города, а в прошлом вице-губернатор, который курировал международные вопросы, поддерживаете наши инициативы по дальнейшему сотрудничеству и дружбе. Наши цели и задачи в этом вопросе полностью совпадают.

Глава приморской столицы отметил, что сейчас прорабатываются задачи, которые помогут развить отношения между Россией и КНР. По словам мэра, необходимо наладить работу пограничных переходов на территории края.

Встреча прошла 20 июня. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

– Сейчас их 14, но далеко не все готовы в круглосуточном режиме принимать грузы. На мой взгляд, эти ворота необходимо распахнуть шире, независимо от количества перевозок. Как только предприниматели поймут, что инфраструктура налажена, они сами нарастят поток.

Константин Шестаков также упомянул вопрос о возобновлении работы поезда ««Гродеково – Суйфэньхэ» и предложил продлить маршрут до Владивостока.

В конце встречи Пяо Янфань рассказала, что придерживается мнения мэра Владивостока. Кроме того, укреплять международные отношения необходимо с помощью молодежных проектов. После ее слов обе стороны пришли к предварительной договоренности о том, что в кинотеатрах города начнут показывать китайский мультфильмы.

– Я очень люблю советский кинематограф и советские мультфильмы, но КНР в этом плане тоже есть чем гордиться.

Планируется, что китайскую анимацию школьники и все желающие смогут увидеть уже на осенних каникулах.

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