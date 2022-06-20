В Приморье нашли без вести пропавшего мальчика

Мальчик пропал 20 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уссурийске отыскали восьмилетнего Дениса Адаменко. Ребенок ушел из дома в 10 утра.

О пропаже школьника рассказали волонтеры «Примпоиск». Организация не раскрыла никакие подробности, но самое главное, что ребенок жив.

Также нашли пропавшую 17 июня девушку Анастасию Гончарову. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», 17-летняя жительница приморской столицы ушла из дома и не вернулась. О том, что ее нашли живой, стало известно 19 июня.

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