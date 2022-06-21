Во Владивостоке в двенадцатиэтажном доме произошел пожар

Во Владивостоке произошел пожар в высотном здании. Фото: Милана СОКОЛ

Днем в понедельник, 20 июня, жители Советского района Владивостока позвонили спасателям и сообщили о пожаре в многоквартирном доме на Кирова. По их словам, дым быстро распространился по этажам.

Как рассказали в пресс-службу МЧС по Приморью, на момент прибытия пожарных горела квартира на третьем этаже. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина появления пламени и причиненный ущерб устанавливаются.

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