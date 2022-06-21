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21 июня 2022 1:03

Перешел рубеж: чиновнику, обвиняемому в махинациях на миллионы в Приморье, разрешили ждать суда дома

Подозреваемый в злоупотреблении полномочиями глава Партизанского района отправлен на домашний арест
Ростислав САХАЛИНОВ
Лев Хамхоев расторг один контракт в пользу другого – более выгодного.

Лев Хамхоев расторг один контракт в пользу другого – более выгодного.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-глава Партизанского района Лев Хамхоев, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями, отправлен под домашний арест до 14 августа. Меру пресечения фигуранту смягчил Фрунзенский районный суд, рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе органа.

До этого бывший чиновник провел в СИЗО почти четыре месяца, так что решение о «летних каникулах» объективно. Напомним, под стражу экс-главу заключили в феврале 2022 года во время «зачистки» высокопоставленных работников.

Хамхоеву вменяют обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ за превышение должностного порога. Подозреваемый, по версии следователей, по надуманным мотивам расторг муниципальный контракт стоимостью в 22 миллиона рублей ради другого – на сумму выше 31 миллиона рублей.

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