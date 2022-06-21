Решение Думы города Владивостока о назначении выборов городских депутатов

Здание Думы города Владивостока на улице Суханова, 3. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дума города Владивостока

РЕШЕНИЕ

16.06.2022, №714

О назначении выборов депутатов Думы города Владивостока.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статье 23 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Избирательного кодекса Приморского края, статьей 9 Устава города Владивостока Дума города Владивостока решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы города Владивостока на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока (Аблапов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

А.П. БРИК