Аномальный гибрид из овощей и ягоды нашли в Приморье

Овощ внешне как помидор, вкусом – болгарский перец, а внутри него клубника. Тематическая иллюстрация из архива КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Местный житель Уссурийска обомлел от овоща, который купил в одном из магазинов города. На овощных прилавках он заметил «клубничный» сорт помидора. Такие черри действительно являются гибридным кустом, однако удивление мужчины не в этом. Сам овощ оказался похож на болгарский перец, а внутри него и вовсе была спелая клубника.

Фото: принтскрин видео, telegram-канал Kommunar_Ussuriisk

Доподлинно неизвестно, что вызвало такую мутацию и как ягода оказалась внутри странного помидора. Стоит отметить, овощ и правда напоминает видом и вкусом болгарский перец, как отметил автор публикации.

В то же время видеоролик может быть розыгрышем жителя. Так или иначе, такие мутации на дачных хозяйствах, пусть редко, но случаются. Так, например, житель Спасска-Дальнего в мае 2022 вырастил клубнику весом в более чем 100 граммов. Советы для фермеров – в отдельном материале КП.

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