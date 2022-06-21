Губернатор Приморья обозначил, какие зарубежные продукты регион сможет заменить

Из архива КП. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В совещании с одним из вице-премьеров Викторией Абрамченко губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал об успехах импортозамещения в подконтрольном ему регионе. По словам главы, многие предприятия задумались над аналогами еще в 2021 году.

– На данный момент, Дальнегорский ГОК значительно увеличил производство борной кислоты, а это заменяет на внутреннем рынке турецкого производителя, – привел пример Олег Николаевич в отчете Заксобранию.

Губернатор заявил, что в приморском импортозамещении участвуют не только крупные игроки рынка, но также малый и средний бизнес. От «КП» напомним, что несколько предприятий уже наладили работу в условиях коронавируса и смогут удержать собственные позиции в эпоху санкций: среди них «Приморский кондитер», АО «КВЭН» и другие. В то же время проблемы испытывает бизнес кинопроката.

– Мы в Приморье начали производить молочную продукцию, сыры, шоколад, кондитерские изделия, растительное масло и многое другое для своего края и других территорий, – дополнил Олег Кожемяко.

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