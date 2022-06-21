Во Владивостоке желто-синие трибуны стадиона «Динамо» станут бело-голубыми

Владивостокскую арену клуба ждет обновление. Иллюстрация из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эдуард Сандлер, управляющий профсоюзным спортивном обществом «Динамо», подробно рассказал о реконструкции стадиона клуба для портала «Спорт 25». Итоги пресс-конференции – в материале «КП».

Бело-голубые спортсмены «Динамо», отметил Сандлер, выступили похвально в дебютном сезоне Второго дивизиона ФНЛ. В то же время обозначились ряд проблем, которые мешают участникам развиваться. Владивостокская арена, по заявлению министра спорта Приморья Жана Кузнецова, преображается шаг за шагом. Так, нормального газона на площадке все еще нет.

Планируется, что желто-синий комплект исчезнет – новая форма останется бело-голубой. Грант на ремонт выделили региональные власти, за счет этих денег заменят табло на современный экран, появится современная система звука. Чуть позже оборудуют новый газон. Из сидений выложат буквы «Динамо», а противоречивого желто-синего цвета на трибунах больше не будет. C чем связано решение, на пресс-конференции не уточнили.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об обновлении стадиона «Авангард», который недавно стал участником криминальной истории.

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