Торговали килограммами и зарабатывали миллионы: жители Владивостока организовали наркосиндикат

Во Владивостоке крупная банда наркоторговцев предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье оперативники обезвредили целую банду опытных продавцов наркотиков, которые продавали оптовые партии синтетики. Руководители группировки тщательно прорабатывали планы сбыта товара и разработали систему штрафов и премий для подчиненных.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, с апреля 2019 по июнь 2020 года подозреваемые создали в закрытом сегменте сети онлайн-магазин по продаже наркотиков, который стал частью крупного преступного сообщества по закладке тайников с запрещенным товаром.

Два руководителя синдиката управляли структурными подразделениями своего «предприятия», а также решали, где прятать крупные партии товара, который их подчиненные затем фасовали на мелкие партии и продавали. Дисциплина в группировке строилась на строгой иерархии, едином финансировании, штрафах и премиях, а также серьезной конспирации.

Но это не помешало оперативникам задержать семь участников преступного бизнеса. Во время обысков у них изъяли больше 5 килограммов синтетических наркотиков. Следователи завели уголовные дела за организацию преступного сообщества, хранение и продажу запрещенных веществ в особо крупном размере.

Материалы следствия направят во Фрунзенский суд Владивостока, который и вынесет приговор. За серию тяжких преступлений подозреваемым грозят многомиллионные штрафы и до 20 лет лишения свободы.

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