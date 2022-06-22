Импорт авто растет

Владивостокский автомобильный терминал отмечает повышенный спрос на авто из Японии и Китая. Фото: пресс-служба FESCO.

Генеральный директор ООО «Владивостокский автомобильный терминал» Виталий Марченко рассказал, как обстоят дела с импортом машин в регионе.

– Виталий, правый руль давно стал визитной карточкой Приморья. Как сейчас обстоят дела с импортом авто в регион?

– Если говорить о рынке подержанных авто, то в настоящее время все очень хорошо. Поток стабильно растет, ключевую роль сыграл курс валют – таких низких цифр мы не видели очень давно. Настроение брокеров позитивное, рынок активно оживает. Наш терминал стабильно работает, мы принимаем суда в режиме 24/7.

– Как уход таких производителей как Subaru, Suzuki, Toyota отразился на грузообороте Владивостокского автомобильного терминала?

– Автомобильный рынок – весьма конкурентная среда. Уходит один производитель, на его место приходит другой. В конце марта крупный японский перевозчик ECL ушел из России, суда которого привозили на ВАТ 5000-5500 автомобилей ежемесячно.

Сейчас мы активно расширяем перечень наших партнеров, сотрудничаем с линиями JAL и Mirai Line. Они возят автомобили из Японии, а JAL также обеспечивает доставку Chery из Китая. Как итог, мы успешно заместили выпавший объем. С января по май текущего года к аналогичному периоду прошлого года мы видим значительный рост грузооборота.

– Расскажите подробнее, какие услуги предоставляет ВАТ?

– Наш терминал основан в 2005 году, входит в состав Владивостокского морского торгового порта и Транспортной группы FESCO. Мы расположены на третьем причале ВМТП и оказываем полный комплекс услуг по транспортной обработке, складированию и хранению автомобилей и спецтехники. Для этого у нас есть складские площади для хранения вместимостью более 3000 единиц.

– Каких авто принимает терминал больше: новых или подержанных?

– Больше подержанных. Новые авто, которые сейчас приходят на наш терминал – это автомобили Chery. У производителя КНР хорошие перспективы, он активно завоевывает популярность среди российских автолюбителей. Ежемесячно мы принимаем 2-3 судна с их машинами. Доля Chery в общем объеме переваливаемого ВАТ груза составляет 25-30% и будет расти.

– Как вы считаете, чем ВАТ привлекает клиентов?

– Наш терминал быстро обрабатывает суда, есть вся инфраструктура для погрузки на автотранспорт и станция для зарядки электромобилей. Мы круглосуточно выдаем машины, на территории ВАТ оборудована лаборатория, где клиенты могут оформить свидетельство СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства). В порту работает бесплатное такси, которое доставит клиента до места хранения авто. Ежедневно на ВАТ ведут выдачу автомобилей 10 кладовщиков одновременно.

– Какие сотрудники работают на терминале? Есть ли старожилы?

– У нас дружная команда. Ирек Шайганов, главный инженер, трудится в порту с 1979 года. Он начинал путь в ВМТП, на ВАТ работает с 2008 года. Есть сотрудники, которые трудятся на терминале более 10 лет. Мы стараемся создавать все условия для комфортной работы и поощряем лучших.

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