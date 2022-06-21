Житель Приморья держал в страхе торговые центры, гостиницы и магазины

Житель Приморья обворовывал торговые центры, гостиницы и медицинские клиники. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Полицейские в Находке задержали местного жителя, подозреваемого в целой серии преступлений. Чаще всего, мужчина похищал вещи и ценности, которые оставались без присмотра.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, в полицию за помощью обратился 49-летний приморец, который сообщил о краже аккумулятора и листов металла из гаража в СНТ на улице Садовой. Оперативники задержали подозреваемого и доставили в отделение, где он рассказал и о других своих криминальных похождениях.

По словам 38-летнего мужчины, с конца прошлого года в Находке он похищал деньги и ценности из подсобных помещений офисов, кафе, медицинских центров, магазинов и гостиниц. Он спокойно заходил в помещения, выбирал момент, когда никого не было рядом, а затем воровал личные вещи и наличные.

Так, в подсобном помещении медицинского центра мужчина увидел незапертый сейф и похитил из него 190 тысяч рублей. Из технического помещения для персонала гостиницы он украл 50 тысяч рублей, а из подсобки кафе на улице Ленинской – еще 70 тысяч.

Следователи завели дело о краже и отправили подозреваемого в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье серийный вор-гастролер обносил квартиры и похищал деньги с украденных карт

Мужчина обогатился криминалом на сотни тысяч рублей (Подробнее...)

Серийный автомобильный вор обокрал во Владивостоке 11 машин на сумму около 200 тысяч рублей

Сорокалетний злоумышленник просто разбивал стекла в автотранспорте, а затем вытаскивал из салонов все ценное (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.