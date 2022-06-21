В Приморье мужчина ушел из дома и не вернулся

приморец пропал 19 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье разыскивают пропавшего мужчину. 65-летний Альберт Фараджаев из Лесозаводска 19 июня ушел из дома по адресу Будника, 115. До сих пор его местонахождение неизвестно. Родственники просят помощи. Волонтеры организации «Примпоиск» опубликовала ориентировку на мужчину.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка, брюки цвета хаки, черные ботинки, черная кепка.

Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8 (42355) 21-0-45, 24-1-00, 102 или 112 – полиция, 8-902-505-17-56, 8-924-239-02-64 – волонтеры.

Ориентировка на мужчину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

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