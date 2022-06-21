Осужденный на «строгаче» житель Приморья подкупил сотрудника ГУФСИН для личных нужд

В Приморье инспектор ГУФСИН попался на взятке от осужденного. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Партизанском районе оперативники завели уголовное дело, фигурантом которого стал бывший сотрудник ГУФСИН. Его подозревают в получении денег от осужденного.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, с октября по декабрь прошлого года инспектор колонии строгого режима получил 10 тысяч рублей от одного из отбывающих наказание жителей края. За взятку он решил пойти на должностное преступление и передал ему 9 сим-карт.

Когда о преступление вскрылось, на сотрудника ГУФСИН завели уголовное дело. Следователи выясняют все факты его криминальных махинациях. Теперь за получение взятки ему грозит до миллиона рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

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