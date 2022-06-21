В Приморском крае увеличилась цена на недвижимость

Больше всего подорожали квартиры улучшенного качества. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Рынок недвижимости в России колоссально изменился из-за внешнеполитической ситуации. В мае в приморской столице цены на вторичное жилье упали на 3,8%. Тогда такая динамика указывала на изменение структуры предложений. По информации Приморскстата, в крае стоимость выросла из-за резкого изменения ситуации в экономике.

В среднем квартиры в крае за январь–март подорожали на 6%. Теперь чтобы приобрести квадратный метр в новостройке необходимо заплатить 142 053 рубля, а на вторичном рынке – 126 429 рублей.

По словам экспертов, больше всего подорожали квартиры улучшенного качества. На 8% вырос рынок первичного жилья, на 9% – рынок вторичного жилья.

Новая элитная жилплощадь в Приморье почти не прибавила в цене, а на вторичном рынке в этом сегменте цены и вовсе снизились на 2%.

По оценкам застройщиков, продажи квартир сократились в два раза относительно февраля, а на вторичном рынке жилья – сократились на треть. Как отметили эксперты, восстановление спроса не предвидится.

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