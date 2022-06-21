Во Владивостоке экс-начальника «ВПОПАТ №1» отпустили домой из СИЗО: прокуратура против

Экс-директора «ВПОПАТ №1» отпустили домой из СИЗО. Фото: принтскрин видео, пресс-служба УМВД Приморья

Фигуранту ряда уголовный дел о коррупции Руслану Самигуллину, который ранее возглавлял «ВПОПАТ №1», изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Такое решение принял Первомайский суд Владивостока.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в феврале его задержали по подозрению в получении крупной взятки и мошенничестве. Следователи считают, что экс-директор незаконно отдал в аренду гаражные боксы, принадлежащие муниципалитету. Он также фиктивно арендовал автобусы от имени главы «ВПОПАТ №1» у некоего лица. При этом машины находились в физическом пользовании руководителя. Регулярно пополняя банковский счет последнего, деньги экс-глава использовал самостоятельно. Затем он также приказал свою подчиненному установить в своем кабинете прослушку, чтобы записывать переговоры со всеми посетителями.

Во время обысков у него дома и на работе оперативники изъяли документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и банковские карты. После задержания Самигуллина заключили под стражу, но накануне Первомайский суд Владивостока выпустил его под домашний арест.

Прокуратура с таким решение не согласилась, так как подозреваемый совершил тяжкое преступление. Оказавшись на свободе, он может попытаться оказать давление на свидетелей по уголовному делу, принять меры к сокрытию доказательств его преступной деятельности или вообще скрыться от органов следствия.

Государственный обвинитель внес апелляцию на постановление суда, чтобы добиться его отмены. Представители прокуратуры считают, что успешно закончить расследование уголовных дел можно только при условии, что подозреваемый снова окажется за решеткой.

Напомним, ранее редакция «КП – Владивосток» писала, что на руководство «ВПОПАТ №1» поступила жалоба от пассажиров. Люди сетовали на превышение полномочий и коррупцию среди руководства автобусного парка. В мэрии передали итоги проверки финансовой деятельности транспортной компании в прокуратуру края и Следком.

В октябре 2021 компания-перевозчик получила 200 тысяч рублей от ИП, чтобы сдать в аренду гаражные боксы. Помещения принадлежат городу и были переданы без договора. Также работодатель задерживал зарплату работникам. В феврале экс-директор предприятия был взять под стражу.

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