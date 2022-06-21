Экс-начальнику ГИБДД в Приморье продлили арест

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Бывшему начальнику ГИБДД по Приморскому краю Олегу Зубакину и его подчиненным продлили срок содержания под стражей до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, что первое уголовное дело в отношении Олега Зубакина было возбуждено 9 февраля 2022 года. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», именно в этот день стало известно о проходящих у него обысках. По информации источников, сотрудники краевых управлений ФСБ и Следкома работали по разным адресам, имеющим отношение к нему. После обысков экс-полицейского под конвоем и в наручниках увезли в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения.

Немногим позже в отношении бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Приморскому краю и его подчиненных возбуждены еще два уголовных дела.

По имеющимся данным, в период с апреля 2016 года по ноябрь 2019 года экс-главный гаишник края вместе со своими подчиненными, что уже является организованной группой, получили от потенциальных водителей через посредников взятки, чтобы после выдать им водительские удостоверения. Суммы в размере 45 и 100 тысяч рублей стали решающими и поспособствовали сдаче экзаменов на получение прав. Подозреваемых арестовали.

Во вторник, 21 июня, Фрунзенский суд Владивостока с учетом позиции прокуратуры края продлил срок содержания обвиняемых под стражей до шести месяцев.

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