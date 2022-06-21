Бывший сотрудник ФСБ стал заместителем мэра Владивостока

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Во Владивостоке назначен новый вице-мэр. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Новым заместителем главы стал Евгений Бавин. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Теперь новоиспеченный замглавы будет заниматься вопросами управления специальных программ и защиты информации, мобилизационного отдела, а также обеспечивать безопасность по основным направлениям деятельности администрации Владивостока. К своим обязанностям Евгений Бавин приступил со вторника, 21 июня.

СПРАВОЧНО

Евгений Владимирович Бавин родился в 1978 году в Артёме.

В 2000 году окончил с отличием экономический факультет Дальневосточного государственного университета по специальности «Финансы и Кредит» с присвоением квалификации «экономист». После окончания ВУЗа преподавал в ДВГУ.

18 лет своей жизни Евгений Бавин отдал службе в органах ФСБ – с 2001 по 2019.

После ухода со службы нынешний вице-мэр занимал пост заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления, где числился начальником оперативной таможни.

В 2021 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат. Воспитывает двух сыновей. Имеет ведомственные награды.

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