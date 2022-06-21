В среду, 22 июня, во Владивостоке пройдут интенсивные дожди

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Предстоящей ночью дожди в Приморском крае закончатся, но ненадолго. Об этом сообщает портал «Примпогода». Какой будет погода в среду, 22 июня, - в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по прогнозу синоптиков, днем к краю подойдет новый атмосферный фронт, и снова начнутся дожди. Температура почти не изменится – останется на уровне сегодняшних суток.

Во Владивостоке тоже пасмурно, временами дождь, днем осадки станут интенсивнее. Ночные и дневные температуры, кстати, существенно отличаться от сегодняшних не будут.

Ранее «КП-Владивосток» уже сообщала, когда закончится сезон дождей. По неутешительным прогнозам метеорологов, хмурая погода не планирует покидать край.

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