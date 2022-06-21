22 июня в эфире радио «Комсомольская правда»: актуальные темы и как Владивосток боролся за Победу в годы Великой Отечественной войны

Радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Утром 22 июня радио «Комсомольская правда» во Владивостоке вновь выйдет в эфир. Услышать программу «Что приморцу хороШОУ» можно на волнах: 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск). Также послушать наших ведущих можно на YouTube.

О чем Илья Кузнецов и Павел Порабкович поговорят в среду?

8:00

Список импортозамещенных товаров расширяется, о стоимости квартир, как в самом лучшем кино.

Губернатор Приморья обозначил, какие зарубежные продукты регион сможет заменить. В Приморском крае увеличилась цена на недвижимость. Во Владивостоке люди встретились с белухой во время прогулки на лошадях.

9:00

Как Владивосток боролся за Победу и что было сделано на случай нападения Японии.

Город воинской славы Владивосток, к счастью, так и не ставший местом боев и сражений Великой Отечественной войны – в силу своей удаленности от военных действий, все же носит это почетное звание недаром. Именно решимость и преданность делу защиты Родины жителей форпоста страны на Тихом океане не позволила нарушить покой восточных границ. О том, как Владивосток боролся за Победу и что было сделано на случай нападения Японии, и побеседуем. В студии: Екатерина Умарова, учитель истории.

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