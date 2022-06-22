Приморье 22 июня окажется во власти дождей

Во Владивостоке воздух прогреется до +17°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 22 июня, Приморье накроют дожди, на юге края ожидаются сильные осадки. В некоторых районах грозы, на побережье надвигается туман. Ветер умеренный южных направлений. Воздух прогреется до +12…+26°C.

Во Владивостоке облачно, дождь, который иногда усиливается. Возможна гроза. Столбики термометров покажут +15…+17°C.

В Уссурийске облачно и дождь. Ветер южный умеренный, есть вероятность грозы. Воздух прогреется до +20…+22°C.

В Находке облачно и осадки, возможна гроза. Ветер юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха достигнет +17…+19°C.

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