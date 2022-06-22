В Приморье в черте города загорелся частный дом

Частный дом загорелся в частном секторе в Партизанске.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во вторник, 21 июня, жители Партизанска вызвали спасателей и сообщили о сильном пожаре в черте города. Очевидцы рассказали, что загорелся частный дом.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, тревожный звонок раздался вечером и уже через несколько минут на месте происшествия работали первые пожарные расчеты. К их приезду внутренние стены, оконные рамы и крыша дома были охвачены пламенем.
Спасатели ликвидировали возгорание на площади больше 40 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто из жильцов дома не пострадал. Причина появления пламени и причиненный ущерб устанавливаются.
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