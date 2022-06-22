Часть жителей Владивостока 22 июня осталась без воды

Отключения связны с ремонтными и аварийными работами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 июня в двух городах Приморья проходят отключения воды. Как объяснили в «Примводоканале», проводятся аварийные и плановые ремонтные работы.

Во Владивостоке подачу водоснабжение прекратили в 3:00, а возобновят 22 июня к 21:00. Без воды остались люди, проживающие по адресам: Авроровская 25, 29; Амурская 1, 3, 4, 6; Днепровская 3, 7, 9/1; Ильичева 3а; Комсомольская 9в; Красного Знамени 10, 9; Нефтеветка 4; Острякова 42/3; Печорская 2, 2а, 3, 5; переулок Павленко 6; Посьетская 40, 46, 29, 29а, 29б, 28а; проспект 100-летия Владивостоку 1-9а, 26-28д; Садовая 25а, 22; Уткинская 5а; Хабаровская 5, 7, 3.

А с 9:00 и до 20:00 без воды остались жители Артема. Водоснабжение остановили в домах на улицах 40 лет Октября; Горького; Кирова, д.57, 57б, 59; Лазо, д.22, 25/1, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 38, 40, 42, 42/1, 44.

Напомним, что с 20 по 27 июня тысячи владивостокцев остались без горячей воды. В двух районах города проходят гидравлические испытания.

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