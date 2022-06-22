Выпускные во владивостокских школах запланированы на 24 и 25 июня

Школа может выбрать один из доступных дней. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Во Владивостоке определили дни для главного праздника школьников – выпускного. В этом году выпускаются 2734 ученика, каждая школа уже выбрала один из дней, чтобы проводить бывших школьников во взрослую в жизнь – 24 или 25 июня. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, выпускники уже почти «расквитались» с ЕГЭ и ждут результатов от вузов. Всего сдавали экзамен 3999 школьников со всего Приморского края, а последняя сдача запланирована на 2 июля. В крае 16 стобалльников по математике и физике.

Массовых мероприятий во Владивостоке проводить не будут, однако из-за отмены коронавирусных ограничений школьники могут рассчитывать на масштабный праздник в родном учреждении или частном порядке.

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