Минтранспорта Приморья хуже всех осваивало бюджетные деньги в 2021 году

Дом правительства Приморья. Из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На очередном заседании Законодательного собрания Приморья исполнительная власть отчиталась об освоении краевого бюджета за 2021 год. Всего региону удалось получить 167,9 миллиарда рублей доходов при плане в 166,4. Исполнение составило почти 100% по показателям. Подсчитали и расходы за год, сумма дошла до 167 миллиардов рублей, из-за чего образовался профицит. Он составил 954 миллиона рублей, хотя власти ожидали дефицит.

Как уже писала «КП», увеличилось количество неналоговых доходов за счет имущества в госсобствености. Лидер по расходам за 2021 год – здравоохранение. В сумму, озвученную на заседании, включены прямые траты на ФАПы, амбулатории и оборудование, а также отчисления в фонд медицинского страхования (12 миллиардов рублей). Всего потрачено 30 миллиардов на эту сферу.

Образование полуичло 30 миллиардов 252 миллиона рублей. На национальную экономику потратили еще 30 миллиардов рублей (включая дорожные расходы и транспорт). Жилищно-коммунальное хозяйство получило более 22 миллиардов. Сельское хозяйство – 4,5 миллиона рублей, лесное хозяйство – 1 миллиард рублей.

– Наиболее высокий процент исполнения у нас обеспечили министерство культуры и архивного дела, сельское хозяйство – по 99,5%, министерство цифрового развития – по 99,4%, а также минтруда и социальной политики. Самый низкий процент – у минтранспорта и министерства строительства: 86,8 и 89,9% соответственно, –отметила Вера Щербина, председатель правительства Приморского края.

Спикер отметила: на этих сферах серьезно сказался коронавирус. Действительно, материалы подорожали, а поставки сопровождались сбоями в логистике. Власти, заявила Вера Георгиевна, намерены сделать все, чтобы повысить показатели.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, сколько денег уйдет на подготовку к ВЭФ. Подробнее об отчете губернатора за 2021 год – в материале КП.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.