Звезда российской эстрады бесплатно выступит во Владивостоке

Посетить концерт можно с 18 лет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
8 июля во Владивостоке выступит известная эстрадная певица, актриса и телеведущая. Если вам знакома строчка «Это мой последний день на Титанике», то вы уже догадались, кто приедет в столицу Приморья.
Лолита Милявская исполнит свои песни в гостиничном комплексе Tigre de Cristal. Об этом рассказали сотрудники заведения в своих социальных сетях. Концерт состоится 8 июля. Чтобы послушать выступление любимой певицы вам не должно быть меньше 18.
Мероприятие доступно для тех, у кого есть карта лояльности. Чтобы долго не стоять в очереди, лучше зарегистрироваться и получить ее бесплатно.
Мероприятие доступно по карте лояльности.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Напомним, что жители Владивостока с нетерпением ждали выступления знаменитой певицы Лободы, однако их ждало разочарование, так как мероприятие отменили.
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