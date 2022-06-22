Звезда российской эстрады бесплатно выступит во Владивостоке

Посетить концерт можно с 18 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 июля во Владивостоке выступит известная эстрадная певица, актриса и телеведущая. Если вам знакома строчка «Это мой последний день на Титанике», то вы уже догадались, кто приедет в столицу Приморья.

Лолита Милявская исполнит свои песни в гостиничном комплексе Tigre de Cristal. Об этом рассказали сотрудники заведения в своих социальных сетях. Концерт состоится 8 июля. Чтобы послушать выступление любимой певицы вам не должно быть меньше 18.

Мероприятие доступно для тех, у кого есть карта лояльности. Чтобы долго не стоять в очереди, лучше зарегистрироваться и получить ее бесплатно.

Мероприятие доступно по карте лояльности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, что жители Владивостока с нетерпением ждали выступления знаменитой певицы Лободы, однако их ждало разочарование, так как мероприятие отменили.

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