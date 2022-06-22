Законодатели Приморья хотят освободить от налогов газовщиков и операторов связи

В Приморье хотят снизить налоги для связи и энергетики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект о налоге на имущество организаций хотят изменить в Приморье. Документ затрагивает связь и энергетику: для этих отраслей предусмотрели новые льготы. Речь идет о пониженных ставках в отношении объектов связи и центров подготовки данных. Изменения обсудили на очередном заседании краевого парламента 22 июня.

Сейчас, отметил глава минцифры Приморья Константин Волошин, ресурсов операторов связи достаточно только для поддержания имеющейся инфраструктуры. Импортное оборудование и его содержание под угрозой из-за санкций.

Сниженная налоговая ставка на имущество позволит уменьшить нагрузку на операторов. Бюджет края получил от деятельности объектов связи 70 миллионов рублей в 2021 году, после изменений сумма снизится до 35 миллионов. Напомним, такие объекты попадают под новый закон о поддержке IT-предприятий.

Вторая часть законопроекта предусматривает возможность льготы или полного освобождения от имущественного налога объектам газоснабжения. Согласно пункту 8 послания президента Федеральному Собранию от 21 апреля, правительство РФ поставило задачу ПАО «Газпром» провести до домов газ, не включая налоговые сборы с жителей.

К категории, если закон примут, отнесут специальные организации, которые владеют распределительными сетями, оказывают услуги по обслуживанию этого оборудования. При этом будет необходимо соблюсти четыре условия. Компания должна участвовать в нацпрограмме газификации Приморья до 2030 года. Ее имущество должно быть принято на учет не позднее 1 января 2022 года. Иными словами, речь идет о недавно появившихся сетях в регионе. Освободившиеся деньги компания должна направить на строительство веток газификации от магистрали до домов.

Законопроект рассмотрели в двух чтениях, и на данный момент согласие выразили все присутствующие депутаты.

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