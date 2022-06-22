Дети-сироты в Приморье продолжат получать льготы на жилье до 2024 года

Помощь в рамках аренды жилья сироты получают с 2020 года. Из архива КП. Фото: Евгения ГУСЕВА

Краевые законодатели решили продлить помощь детям-сиротам в Приморье. Эта категория жителей может рассчитывать на компенсацию расходов за аренду жилья до 31 декабря 2024 года. Подать заявление можно будет до 1 апреля 2025 года, отметили на сессии Заксобрания Приморского края в среду, 22 июня.

Закон приняли в третьих чтениях, речь идет о статье «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе достигших возраста 23 лет, в Приморском крае». Меру продлят на два года. Более того, как писала «КП», на решение судебных вопросов, связанных с этой категорией жителей, дополнительные деньги получит краевое министерство образования.

– Вопрос о продлении срока предоставления компенсации расходов за наем жилья детям-сиротам рассматривается не впервые, аналогичное решение принято Законодательным Собранием в сентябре 2020 года, – пояснил Игорь Чемерис, глава краевого комитета соцполитики.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об отчете ЗС ПК за 2021 год. Названо министерство, которое осваивало бюджетные деньги хуже других.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.