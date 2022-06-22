Ольгинский район сотрут с карты Приморья

Статус муниципального округа позволит улучшить работу местных властей. Из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двенадцатым муниципальным округом в Приморье признан Ольгинский район – продолжена административная реформа, начатая в 2019 году. Напомним, преобразования нужны, чтобы консолидировать бюджеты и эффективнее внедрять изменения. Например, муниципальный округ обязан выслушивать мнения населения. Вопрос обсудили на очередном заседании депутатов Заксобрания Приморья 22 июня.

В образование вошли органы Ольгинского городского поселения, а также Веселоярское, Милоградовское, Моряк-Рыболовское, Пермское и Тимофеевское поселения.

Статус МО позволяет участвовать в федеральных программах. Округам также положены трехлетние дотации на улучшение ЖКХ. Напомним, ранее процедуру завершил Хасанский район. Всего муниципальными округами пока что стали три субъекта.

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