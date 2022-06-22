Изолировать его от общества: прокурорам Приморья не понравились «мягкие условия» для опального чиновника

Лев Хамхоев все время расследования – почти 4 месяца – пробыл в СИЗО. Архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Приморья обратила внимание на изменение меры пресечения для чиновника, обвиняемого в махинациях с контрактами. Речь идет о Льве Хамхоеве, главе Партизанского района, которого задержали в конце февраля. Прокуроры недовольны мягкой мере пресечения, выбранной судом, решение будет обжаловано.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», Лев Хамхоев пробыл в СИЗО почти 4 месяца, его пребывание в изоляторе несколько раз продлевали. Суд изменил меру пресечения 21 июня, назначив фигуранту домашний арест до середины августа.

– При принятии решения суд не учел, что Хамхоев обвиняется в совершении тяжкого преступления против интересов службы в органах местного самоуправления. Будучи подвергнутым более мягкой мере пресечения он может попытаться оказать давление на свидетелей по уголовному делу, – прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, глава Партизанского района обвиняется по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По мнению следователей, фигурант намеренно расторг один муниципальный контракт в пользу другого, который оказался выгодным для заинтересованных сторон, включая самого чиновника.

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