Это монстр. Грибника из Приморья встреча в лесу едва не довела до инфаркта

Жительница серьезно напугала встреча. Тематическая иллюстрация из архива КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморцы начали бурно обсуждать случай, о котором рассказала местная жительница. Девушка пошла по грибы, но встреча с рептилией заставила ее смотреть не только под ноги, но и вокруг.

На стволе дерева она встретила огромную змею. Предположительно, это амурский полоз. Он не ядовит и спокоен: вот только размерчик этих ползающих действительно может не на шутку напугать.

В комментариях в соцсети, где жительница опубликовала кадры встречи, приморцы написали, что шокированы. Лето – традиционный сезон для выхода всяких ползучих, но неожиданное рандеву со змеей многим бы «пощекотало» нервы.

– Мамочки!!!! Инфаркт!;

– Я уже не хочу грибов;

– Какие тут собрались нежные... Не трогайте – и вас не тронут.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о нашествии гусениц на детскую площадку. Аномальное большое количество насекомых буквально мешает ребятам пользоваться качелями и домиками.

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