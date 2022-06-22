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Владивосток22 июня 2022 6:06

Это монстр. Грибника из Приморья встреча в лесу едва не довела до инфаркта

Жители зареклись больше за дарами леса не ходить
Ростислав САХАЛИНОВ
Жительница серьезно напугала встреча. Тематическая иллюстрация из архива КП.

Жительница серьезно напугала встреча. Тематическая иллюстрация из архива КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморцы начали бурно обсуждать случай, о котором рассказала местная жительница. Девушка пошла по грибы, но встреча с рептилией заставила ее смотреть не только под ноги, но и вокруг.

На стволе дерева она встретила огромную змею. Предположительно, это амурский полоз. Он не ядовит и спокоен: вот только размерчик этих ползающих действительно может не на шутку напугать.

В комментариях в соцсети, где жительница опубликовала кадры встречи, приморцы написали, что шокированы. Лето – традиционный сезон для выхода всяких ползучих, но неожиданное рандеву со змеей многим бы «пощекотало» нервы.

– Мамочки!!!! Инфаркт!;

– Я уже не хочу грибов;

– Какие тут собрались нежные... Не трогайте – и вас не тронут.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о нашествии гусениц на детскую площадку. Аномальное большое количество насекомых буквально мешает ребятам пользоваться качелями и домиками.

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