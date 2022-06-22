Это монстр. Грибника из Приморья встреча в лесу едва не довела до инфаркта

Жительница серьезно напугала встреча. Тематическая иллюстрация из архива КП.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Приморцы начали бурно обсуждать случай, о котором рассказала местная жительница. Девушка пошла по грибы, но встреча с рептилией заставила ее смотреть не только под ноги, но и вокруг.
На стволе дерева она встретила огромную змею. Предположительно, это амурский полоз. Он не ядовит и спокоен: вот только размерчик этих ползающих действительно может не на шутку напугать.
В комментариях в соцсети, где жительница опубликовала кадры встречи, приморцы написали, что шокированы. Лето – традиционный сезон для выхода всяких ползучих, но неожиданное рандеву со змеей многим бы «пощекотало» нервы.
– Мамочки!!!! Инфаркт!;
– Я уже не хочу грибов;
– Какие тут собрались нежные... Не трогайте – и вас не тронут.
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