На них катались дворяне: необычный транспорт вернулся на улицы Приморья

Поместиться в него могут примерно четыре человека. Фото: Евгения ГУСЕВА

Странный вид транспорта обнаружили жители в Приморье. На одной из улиц села Покровка заметили белую карету. Повозка стоит возле недавно благоустроенного сквера, и, судя по всему, запрячь в нее лошадей не получится. Хотя выглядит экипаж весьма внушительно.

По сообщениям очевидцев, внутри интересный транспорт обит тканью с орнаментом – кресла и потолок. Покрытия мягкие и упругие, возможно, с пухом или иным наполнителем. С одной стороны расположена дверца, с другой – просторный вход. Поместиться сюда могут примерно четыре человека, чем, надо полагать, пользуются местные жители, когда хотят развлечений.

Внутри у кареты мягкие и упругие покрытия, возможно, с пухом или иным наполнителем.

Что касается внешнего вида кареты – не хватает места для кучера, рессор, да и колеса вряд ли будут крутиться – они крепятся к деревянной балке. Вырезка транспорта довольно причудливая, характерная для карет больше 18 века времен классицизма. Повозка кажется сыроватой и незавершенной.

Скорее всего, карета является частью благоустроенной территории, которая, в сущности, подходит для такого рода объектов. На участке скверика построили мост, беседку-ротонду, поставили лавочки и сделали тропинки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.