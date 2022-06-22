Во дворах Уссурийска орудует мини-гаишник, с которым можно договориться

Тематическая иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Сипягина в приморском Уссурийске водители столкнулись с «небольшой проблемой» . В уставной форме инспектора ГИБДД совсем юный гаишник – мальчик лет семи – останавливает почти всех рулевых. Подробности – в материале «КП».

Видеоролик оперативно растиражировали в социальных сетях. Автор уточнил, что с юнцом в форме можно договориться, если тот тебя остановит. Орудует инспектор в жилом дворе близ детской площадки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о маленьком читателе, который запечатлел на видео рой пчел – специально для редакции.

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