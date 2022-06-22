Всероссийский фестиваль гребешка родом из Владивостока: «На Гребне!» стартует 1 июля

Фото: предоставлено Zuma

Паназиатский ресторан Zuma в пятый раз запускает всероссийский фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!»: мероприятие пройдет c 1 по 15 июля. «Комсомольская правда – Владивосток» уже рассказывала про фестиваль, о том, как было в 2021 году и публиковала список ресторанов-участников.

Событие снова объединит рестораторов по всей стране: в фестивале примут участие порядка 150 ресторанов из 30 городов России – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Главным продуктом фестиваля станет приморский гребешок – настоящий деликатес и визитная карточка Дальнего Востока, жемчужина Японского моря и любимый морепродукт всех гостей региона.

Во Владивостоке фестиваль по традиции пройдет с размахом: 40 ресторанов предложат сет из трех свежих гребешков и три авторских блюда из гребешка. Любой желающий сможет попробовать их по фиксированной цене – 500 рублей.

Основные события фестиваля

Мероприятие стартует 1 июля. В этот день гости смогут в числе первых попробовать фестивальные блюда от своих любимых ресторанов.

Во время празднования Дня города 2 и 3 июля на площади Борцов революции состоится официальное открытие фестиваля. Здесь будет оборудовано гастропространство под открытым небом, где рестораны представят свои версии стрит-фуда из гребешка и не только. Шеф-повара проведут увлекательные мастер-классы и посоревнуются между собой в умении открывать гребешка на скорость, а гости смогут попробовать десятки традиционных дальневосточных блюд на любой вкус.

5 июля в ресторане Zuma состоится ужин-открытие фестиваля «На Гребне!». Его приготовит команда нашумевшего ресторана перуанской кухни OLLUCO Вирхилио Мартинеса – одного из самых титулованных шеф-поваров планеты. В основе концепции ресторана лежит деятельность некоммерческой исследовательской организации Mater Iniciativa. Основная цель ее работы – сбор информации о продуктах и природных ресурсах нашей планеты, осознанное потребление и уважение к уникальности регионов. Для ужинов во Владивостоке шеф-повар ресторана OLLUCO Никонор Вейра подготовил уникальный сет, который подарит гостям незабываемые гастрономические впечатления. Повтор ужина намечен на 6 июля. Стоимость участия – 8000 рублей, включая сет из 6 блюд и винное сопровождение.

Фото: предоставлено Zuma

Завершится фестиваль 16 июля морской регатой на набережной ТОФ. Любой желающий, даже новичок, сможет попробовать себя в хождении под парусом под чутким руководством профессионалов. Объединившись в команды, поймав ветер на гребне волны, участники будут соревноваться за главный приз от ресторана Zuma.

Основные цели фестиваля – развитие внутреннего гастрономического туризма, привлечение новых гостей в рестораны, а также повышение профессионального уровня поваров. Фестиваль «На Гребне!» объединит гастрономические события, спортивные мероприятия, бьюти мастер-классы, городские праздники и детскую программу. Гостей также ждут фирменные тельняшки от местного дизайнера.

Помимо Владивостока, в фестивале «На Гребне!» участвуют 30 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Красноярск, Екатеринбург, Иваново, Калининград, Сочи и другие. В этом году проект реализуется совместно с коммуникационным агентством «Аппетитный Маркетинг». Фестиваль поддержат ведущие гастрономические и лайфстайл-СМИ, блогеры и лидеры мнений. Информационными партнерами мероприятия станут радио Business FM, гастрономический канал «Соль», сайты «Афиша-Рестораны», Chef.ru, Restorating.ru, журнал Bones, газета «Комсомольская правда». Среди партнеров фестиваля – проект «Гастрономическая карта России», который занимается развитием и продвижением региональной кухни по всей стране, а также такие крупные компании, как Яндекс Еда, 2GIS и Visit Primorye.

Подробнее об организаторе:

Zuma – крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке, входит в топ-50 лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

Рестораны-участники из Владивостока:

Zuma

ZumaOke

Супра

Tokyo Море

Rakushka seafood bar&kitchen

Аквамарин

Crab House

Пхали-Хинкали

Del Mar

IL Патио

Coffee Machine

Syndicate-Port cafe

TOYOSU

Gastro Wine Cantina

Мега

Ирландский паб «Тринити»

Billy's Pub

Гастробар ЮЖАНЕ

Городовой идзакая

гастробар "Философия"

Grani

Crust Pizza & Wine

Umami Ramen Club

Унесенные ветром, ресто-клуб

Roof Top Lounge

Семейный ресторан «Ля Фамилия»

Тбилиссимо

Gastroli Grill

Акватория

Жукоевичъ бар

Виноваты Звезды

PastaMore

Невинные радости

Брюгге паб

Дзень

GUSTO gastrobar

Токио Kawaii

Молоко и Мед

Michelle

Singapura

Супра Меоре

Панорамное HUNTER

Фермеский ресторан OGONЁK

Лаффа

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